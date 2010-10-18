Драгоценные металлы продолжают дорожать в Армении

18 октября 2010

Агентство «Государственная казна драгоценных металлов и драгоценных камней» министерства финансов Армении представило цены купли и продажи одного химически очищенного грамма металла (слиток госстандарта) на 18.10.2010-24.10.2010:

Золото: купля – 14517.16 (+249.21), продажа –15779.52 (+270.88)

Серебро: купля – 253.40 (+12.17), продажа – 275.43 (+13.22)

Платина: купля – 18075.98 (+6.79), продажа – 19647.80 (+7.38)

Палладий: купля – 6288.45 (+108.11), продажа – 6835.27 (+117.51)

Об этом сообщают из министерства финансов Армении.