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Драгоценные металлы продолжают дорожать в Армении

Агентство «Государственная казна драгоценных металлов и драгоценных камней» министерства финансов Армении представило цены купли и продажи одного химически очищенного грамма металла (слиток госстандарта) на 18.10.2010-24.10.2010:

Золото: купля – 14517.16 (+249.21), продажа –15779.52 (+270.88)
Серебро: купля – 253.40 (+12.17),  продажа – 275.43 (+13.22)
Платина: купля – 18075.98  (+6.79),  продажа – 19647.80 (+7.38)
Палладий: купля – 6288.45 (+108.11), продажа –  6835.27 (+117.51)
Об этом сообщают из министерства финансов Армении.

Армения
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