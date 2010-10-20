Японию терроризируют медведи. Есть погибшие

20 октября 2010

Из-за нехватки кормов медведи этой осенью терроризируют многие населенные пункты в Японии - преимущественно на главном острове страны Хонсю.

Как передает ИТАР-ТАСС, в нынешнем году по состоянию на начало текущей недели в результате таких нападений погибли уже четыре человека, примерно сто получили ранения. Это в 1,6 раза больше, чем в тот же период прошлого года.

С апреля по сентябрь медведей в Японии более семи тысяч раз видели в районе жилых поселений. Это на 70% больше, чем в прошлом году.

Спускаться с лесистых гор к человеческому жилью медведей вынуждает острая нехватка корма, поскольку в этом году крайне жаркое лето привело к неурожаю диких грецких орехов и желудей - любимой еды хозяев японского леса.

Медведи в последнее время даже вламывались в жилые дома, сельские школы и приюты для престарелых. Их особенно привлекают фруктовые сады, где можно вдоволь поесть яблок или хурмы.

Живущие в горных районах основной территории Японии черные азиатские медведи - самые могучие представители местного животного мира. Однако они невелики - их рост редко превышает полтора метра.