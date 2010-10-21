Мовсисян может перейти в «Рубин», Березовский и Арзуманян - в «Металлург»

21 октября 2010

Казанский «Рубин» может пополнить нападающий датского «Рандерс» и сборной Армении Юрий Мовсисян, сообщает «Спорт-экспресс». 23-летний игрок привлёк внимание тренеров казанского клуба своими выступлениями за национальную сборную.

Напомним, что форвард сборной Армении зимой намерен покинуть датский «Рандерс».

В отборочных турнире чемпионата Европы 2012 года Мовсисян в четырёх матчах забил три гола, а в чемпионате Дании провел 4 гола в 12 встречах.

К двум другим футболистам сборной Армении – голкиперу Роману Березовскому и защитнику Роберту Арзуманяну проявляет интерес донецкий «Металлург». Оба игрока могут перейти в украинский клуб уже зимой.

Напомним, что 36-летний Березовский в настоящий момент выступает за «Химки», а 25-летний Арзуманян за датский «Рандерс».