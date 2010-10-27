Смерть Пауля обрадовала Марадону

27 октября 2010

Бывший главный тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона обрадовался тому, что знаменитый осьминог-предсказатель по кличке Пауль умер. "Я рад, что ты покинул нас, осьминог-оракул, потому что именно ты виноват в том, что мы не стали чемпионами мира", - написал футбольный специалист в своем микроблоге в Twitter.

Во время чемпионата мира по футболу в ЮАР сборная Аргентины лишилась шанса на завоевание медали, проиграв в 1/4 финала турнира национальной команде Германии со счетом 0:4. Незадолго до начала матча осьминог Пауль предрек аргентинцам поражение.

Осьминог Пауль, верно предсказавший результаты восьми матчей чемпионата мира по футболу 2010 года, скончался в океанариуме немецкого города Оберхаузен во вторник, 26 октября. Считается, что моллюску было примерно два года (по некоторым данным, он появился на свет в январе 2008 года).