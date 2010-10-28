«Грапарак». Сын начальника Главштаба Армении хочет уйти из армии

28 октября 2010

Вчера нам сообщили, что заместитель командующего 4-ым армейского корпусом ВС Армении Гриша Хачатуров (сын начальника ГШ, генерал-полковника Юрия Хачатурова) подал заявление об отставке, которое уже подписал министр обороны Сейран Оганян.

По нашим данным, отставкой он угрожал еще когда арестовали его друга, командира аратской части Вардана Мартиросяна, по кличке Рожа.

Напомним, что последний обвиняется в незаконном присвоении денежных средств и издевательстве над солдатами. Кроме того, он заставлял офицеров этой части брать для него банковские кредиты.

Для проверки этих данных мы позвонили в пресс-службу министерства обороны. Мушег Агекян, как обычно, не подтвердил и не опроверг нашу информацию, а попросил времени, чтобы выяснить. После этого он ответил: «Я не могу ответить на ваши вопросы, у нас подобной информации нет».