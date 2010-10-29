Дочь Путина может выйти замуж за корейца

29 октября 2010

Младшая дочь российского премьера Владимира Путина может выйти замуж за сына бывшего сотрудника корейского посольства в Москве, сообщает газета Joongangdaily со ссылкой на свои источники.

Корейский посол в Японии Квон Чул Хюн недавно ужинал с бывшим адмиралом Йон Жонг-гу, некогда работавшим в корейском посольстве в Москве. Корейское издание говорит, что на этом ужине бывший адмирал сказал, что его младший сын скоро женится на младшей дочери Путина.

В пресс-службе посольства Кореи в Москве «Газете.Ru» сказали, что не располагают никакой информацией по данному поводу, также не подтвердив и не опровергнув факт прошлой работы адмирала Йон Жонг-гу в посольстве Кореи в Москве.