2026 г. 3 июня, среда
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Дочь Путина может выйти замуж за корейца

Младшая дочь российского премьера Владимира Путина может выйти замуж за сына бывшего сотрудника корейского посольства в Москве, сообщает газета Joongangdaily со ссылкой на свои источники.
Корейский посол в Японии Квон Чул Хюн недавно ужинал с бывшим адмиралом Йон Жонг-гу, некогда работавшим в корейском посольстве в Москве. Корейское издание говорит, что на этом ужине бывший адмирал сказал, что его младший сын скоро женится на младшей дочери Путина.
В пресс-службе посольства Кореи в Москве «Газете.Ru» сказали, что не располагают никакой информацией по данному поводу, также не подтвердив и не опровергнув факт прошлой работы адмирала Йон Жонг-гу в посольстве Кореи в Москве.
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