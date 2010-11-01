Facebook поможет искать преступников

1 ноября 2010

Скотланд–Ярд объявил о запуске новой программы, в которой ежегодно будут принимать участие 3,5 тыс. британских полицейских. Основная задача проекта — научить искать нарушителей закона при помощи крупнейшей социальной сети Facebook и сайта микроблогов Twitter, сообщает The Daily Telegraph.

Основной упор при разработке системы занятий делается на возможность ее интеграции в уже существующую программу специализированных учебных заведений. Отмечается, однако, что и офицерский состав разучит основные принципы работы с социальными сервисами, так как полицейские обязаны опережать преступников, а не отставать от них в вопросах современных технологий.

В феврале 2010 года Скотланд-Ярдом были заблокированы десятки аккаунтов преступников, отбывающих наказание. Некоторые из них издевались через Facebook над своими жертвами, а один рецидивист даже руководил через социальную сеть действиями своей банды.