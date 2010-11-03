В Греции запретили международную почту

3 ноября 2010

Греция 3 ноября наложила запрет на всю международную почту, сообщает Lenta.ru со ссылкой на AFP. Он будет действовать в течение 48 часов, за это время представители властей подвергнут посылки тщательной проверке на наличие опасных предметов.

Причиной запрета стала отправка из Греции нескольких посылок с бомбами лидерам европейских стран - президенту Франции Николя Саркози, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.

Известно, что в случае Меркель в качестве отправителя было указано министерство экономики Греции. Согласно предварительным данным, для создания бомб использовались вещества, изъятые из фейерверков.

Кроме того, ранее посылки с бомбами были отправлены в несколько посольств зарубежных стран в Афинах, в том числе и России. Опасные грузы были перехвачены и по пути в Европол (полицейскую служба Евросоюза) и Европейский суд. Проверки также пройдут в офисах курьерских компаний и аэропортах.