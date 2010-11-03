Оппозиция прокомментировала высказывания экс-главы МИД

3 ноября 2010

Позиция Армянского национального конгресса выражена четко, он требует проведения внеочередных президентских выборов. Об этом в беседе с Epress.am заявил координатор АНК Левон Зурабян, комментируя высказывание члена Конгресса, бывшего министра иностранных дел Армении, амнистированного политзаключенного Александра Арзуманяна о том, что оппозиция готовится к очередным парламентским выборам.

«Алесандр Арзуманян - свободный гражданин и может иметь свое мнение и свою точку зрения. Правда, он член АНК, но есть политсовет Конгресса, позиция которого неизменна: мы требуем проведения внеочередных президентских выборов», - отметил Зурабян.

