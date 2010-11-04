Шейх Лубна аль Касими встретилась с президентом Армении

4 ноября 2010

Президент Армении Серж Саргсян 4 ноября принял делегацию во главе с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Лубну аль Касими, прибывшую для участия в первом бизнес-форуме Армения-ОАЭ.

По словам президента, «регулярность встреч и тот факт, что в первом бизнес форуме участвуют около пяти десятков предпринимателей из Эмиратов, можно считать многообещающим началом результативного сотрудничества».

Министр внешней торговли ОАЭ шейха Лубна аль Касими с удовлетворением заявила о своих встречах с представителями властей Армении и достигнутых в результате работы форума договоренностях. По ее словам, был обсужден ряд предложений, представляющих обоюдный интерес.

Собеседники подчеркнули важность роли межправительственной комиссии сотрудничества и выразили надежду, что на последующих заседаниях комиссия обсудит и одобрит также многочисленные проекты. Об этом сообщает сайт президента Армении.