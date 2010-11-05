В результате нового извержения вулкана Мерапи погиб 21 человек

5 ноября 2010

Как минимум 21 человек погиб в результате нового извержения вулкана Мерапи, произошедшего на индонезийском острове Ява ранним утром 5 ноября, сообщает Lenta.ru.

В больницы города Джокьякарта, расположенного в 26 километрах к югу от Мерапи, после нового извержения вулкана с ожогами и повреждением дыхательных путей были доставлены 58 человек.

Всего с момента первого извержения вулкана, произошедшего 26 октября, жертвами стихийного бедствия стали уже более 70 человек.

