BMW с Памелой Андерсон врезался в столб

8 ноября 2010

Канадская секс-бомба Памела Андерсон, находящаяся сейчас в Израиле, стала жертвой "небольшого дорожно-транспортного происшествия", передает MIGnews.com.

Андерсон прибыла в Израиль в качестве судьи в популярном танцевальном реалити-шоу.

Шофер BMW, который должен был доставить Андерсон на съемочную площадку, по непонятным причинам не справился с управлением, и врезался в столб – прямо на территории ТВ-студии.

Секс-звезда не пострадала, и отделалась легким испугом.

Несмотря на потрясение, сегодня Памела и ее танцевальный партнер Дэмиан Вайтвуд исполнят в телевизионном эфире "чувствительный танец".