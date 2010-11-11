«ЧИ». Организаторов протеста разбросали по разным тюрьмам Армении
По данным «Чоррорд инкнишханутюн», осужденных УИУ «Севан», устроивших акцию протеста 26 октября «разбросали» по разным тюрьмам, тем самым расстроив их организационный центр.
Есть сведения, что некоторых заключенных перевели в УИУ «Раздан», некоторых в «Нубарашен». Мы постарались узнать причину перевода заключенных в эти учреждения у начальника службы по связям с общественностью тюремного управления Армена Бабаяна. По его словам, наши данные не соответствуют действительности.