Сын прокурора убил бакинского обозревателя Regnum

18 ноября 2010

Водитель Исмаил Исмаилов, совершивший в ночь на 15 ноября наезд на известного журналиста, обозревателя ИА REGNUM Новости в Баку Рафаэля Мустафаева, оказался сыном прокурора.

Как сообщили агентству АПА в Ясамальском районном управлении полиции, отец Исмаила Исмаилова - Бехбуд Исмаилов - долгие годы работал в Генеральной прокуратуре Республики Азербайджан и лишь после этого происшествия был уволен с занимаемой должности по соответствующему приказу генпрокурора.