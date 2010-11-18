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Сын прокурора убил бакинского обозревателя Regnum

Водитель Исмаил Исмаилов, совершивший в ночь на 15 ноября наезд на известного журналиста, обозревателя ИА REGNUM Новости в Баку Рафаэля Мустафаева, оказался сыном прокурора.

Как сообщили агентству АПА в Ясамальском районном управлении полиции, отец Исмаила Исмаилова - Бехбуд Исмаилов - долгие годы работал в Генеральной прокуратуре Республики Азербайджан и лишь после этого происшествия был уволен с занимаемой должности по соответствующему приказу генпрокурора.

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