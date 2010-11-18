Google запустил сервис для онлайн-шопинга

18 ноября 2010

Компания Google запустила собственный сервис для онлайн-шопинга под названием Boutiques.com. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Принципиальное отличие Boutiques.com от популярных онлайн-магазинов, таких как Amazon или eBay, заключается в том, что пользователю не предлагается покупать что-либо непосредственно на сайте. Boutiques является путеводителем, с помощью которого покупатель может найти нужный товар и приобрести его на сайте производителя, перейдя по ссылке. Поиск на главной странице Boutiques распространяется на базы данных нескольких сотен сайтов дизайнерских фирм и кутюрье.

Шопинг-сервис модерируется вручную, однако в него встроен алгоритм распознавания пользователя, который в автоматическом режиме рекомендует покупателю товары в соответствии с его интересами. Для того чтобы получать подобные рекомендации, нужно создать собственный профиль в разделе Your Boutique.

На момент запуска Boutiques.com посвящен исключительно женской одежде и аксессуарам, однако в будущем Google планирует расширение ассортимента.