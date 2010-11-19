Жесткая позиция Еревана повлияла на Медведева, уверен Шевченко

19 ноября 2010

Россия готова дать Ирану какие-то гарантии по поводу того, что против Ирана не будет совершено никаких провокационных военных действий. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил российский журналист Максим Шевченко, комментируя вчерашнюю встречу президента РФ Дмитрия Медведева с иранским коллегой Махмудом Ахмадинежадом.

По мнению Шевченко, на позицию России в иранском вопросе повлияла также и «достаточно жесткая позиция Армении».

«Когда мы недавно были в Ереване на крупном медиа-форуме, где были руководители ведущих российских СМИ, встречались с премьер-министром Армении, Тиграном Саркисяном, и с президентом, Сержем Саргсяном. И оба сказали – премьер-министр в более открытой ситуации, с журналистами, я буду его цитировать, что Армения считает Иран своим безусловным союзником. Дословно процитирую премьер-министра Армении: «Никогда ни в одной стране мира армянам не жилось так комфортно, как им живется в Иране, поэтому Армения никогда не предаст Иран». Я уверен, что позиция союзника России по ОДКБ, а именно Армении, в этом вопросе повлияла также и на позицию президента Медведева», - в частности, сказал московский журналист.