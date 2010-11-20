2026 г. 3 июня, среда
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Лукашенко сыграл в теннис против первой ракетки мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в теннисном матче между первой и десятой ракетками мира, который состоялся в минской столице, сообщает Newsru.

Во время перерыва Лукашенко, присутствующий на встрече, вышел на корт, забрал у белоруски Виктории Азаренко ракетку и стал играть с Каролин Возняцки.

Вскоре к Возняцки присоединилась и белоруска Азаренко. Силы были явно не равны, поэтому в игре против дуэта политик потерпел поражение.

Каролин Возняцки и Виктория Азаренко в пятницу проводили благотворительный теннисный матч в Минском Дворце спорта.

«Утром была в минской детской больнице, общалась с детьми. Очень трогательно! Сейчас еду домой после ужина с Викой и президентом Белоруссии», – написала датчанка в своем twitter-аккаунте.

«Появление президента на корте - это чистой воды импровизация. Нам так захотелось. Предположу, что ему также было приятно сыграть против нас, - написала в блоге Goals.by Азаренко. - Возможно, когда-нибудь с Лукашенко в хоккей сыграем. Мне нравится эта игра. Правда, на коньках я, как корова на льду».

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