Победитель детского «Евровидения» не волновался на сцене

23 ноября 2010

Победитель детского песенного конкурса «Евровидение» Владимир Арзуманян посвятил свою песню всем армянам. Об этом 12-летний певец заявил во вторник на пресс-конференции в Ереване.

Владимир рассказал, что на сцене он совершенно не волновался, а по словам его учителя и продюсера Лиры Кочарян, ее ученик с детства был свободным и общительным ребенком, «поэтому развивать в нем актерский талант было просто».

На вопрос, кто ему нравится из представителей армянской и мировой эстрады, Владимир отметил Лилит Ованисян, Размика Амяна, Стиви Уондера и Майкла Джексона.

Победитель «Евровидения» еще раз повторил, что не ощущает себя звездой: «Я не звезда, звезды - на небе».

По окончании конференции генеральный директор оператора сотовой связи «Оранж» (официальный партнер детского «Евровидения») Бруно Дьютуа подарил юной команде победителей брендовые рюкзаки и кошельки, Владимиру – iPad, а членам танцевальной группы Hip Hop Life – телефоны.

