Горе властям-импотентам. Дискуссия

24 ноября 2010

Политическое поле Армении сформировалось искусственным образом, уподобляясь российскому проекту. На встрече с журналистами об этом заявил председатель Союза политологов Амаяк Ованисян.

«Единая Россия» в России и Республиканская партия в Армении. Ситуация крайне тревожная. В станице Кущевская произошел случай не менее тревожный, чем, скажем, очередной инцидент в армянской армии - убили четверых солдат. Там говорит Говорухин, Проханов говорит, люди обеспокоены морально-психологическими проблемами, существующими в обществе. Вывод таков: как ситуация со СМИ, так и застой политического поля не менее тревожны, но никто не предпринимает шагов (я имею в виду действующие власти) для оздоровления политического поля», - заявил Ованисян.

Участник пресс-конференции член правящей Республиканской партии Вардан Айвазян, отвечая своему оппоненту, отметил: «Естественно, Россия должна иметь свой политический интерес в Армении. А в экономическом смысле Россия делает здесь самые крупные инвестиции». Говоря о невмешательстве властей в тот или иной вопрос, Вардан Айвазян подчеркнул: «Горе властям-импотентам».