Министр обороны Армении обсудил в Венгрии безопасность в регионе

24 ноября 2010

23 ноября состоялась встреча министра обороны Армении Сейрана Оганяна с министром обороны Венгрии, доктором Чабой Хенде. Учитывая тот факт, что в 2011 году Венгрия возглавит ЕС, в ходе встречи в основном обсуждались вопросы безопасности в регионе.

Коллеги подписали соглашение «о военном сотрудничестве между Арменией и Венгрией».

Министры договорились о сотрудничестве в сферах оборонительных реформ, образования и учений, а также углублении и развитии в области военной истории. Об этом сообщает пресс-служба МО.