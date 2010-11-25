Любовь притупляет физическую боль

25 ноября 2010

Группа американских ученых из Медицинского центра Стэнфордского университета пришла к выводу, что романтическая любовь способна уменьшать физическую боль.

Такой вывод ученые сделали в ходе эксперимента, в котором приняли участие несколько сот добровольцев, согласившихся подвергнуться болевому воздействию. Руки участников обжигали постепенно нагревающимися до очень высокой температуры стержнями и одновременно показывали им на мониторе компьютера фотографии их возлюбленных. Опыт показал, что в тот момент, когда добровольцы смотрели на изображение своего любимого человека, они совершенно не ощущали, что стержень нагревается все сильнее и сильнее.

Авторы опыта утверждают, что любовь, подобно анальгетикам, снижает чувствительность к боли. Романтические чувства активизируют область головного мозга, ответственную за уменьшение болевых ощущений, а также активизируют выработку гормона дофамина, отвечающего за удовольствие и хорошее настроение.