Британцы вычислили самый унылый день 20 века

26 ноября 2010

Британские специалисты по компьютерным технологиям вычислили, какой день был самым скучным в 20 веке, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Daily Record. Согласно расчетам экспертов, таким днем было 11 апреля 1954 года, когда в мире не произошло никаких крупных событий.

Идея узнать, какой день был самым унылым, принадлежит Уильяму Танстоллу Пидо, который тестировал программу под названием True Knowledge (истинное знание). В нее ученый загрузил более 300 тысяч фактов о каждом дне 20 века и выяснил, что самым скудным на события оказалось 11 апреля 1954 года.

Выяснилось, что в тот день (он выпал на воскресенье) в Бельгии прошли всеобщие выборы, в Великобритании умер игрок футбольного клуба "Олдхэм Атлетик" Джек Шафлботэм (его карьера началась в 1900-х годах), а в Турции родился Абдулла Аталар, который впоследствии стал ученым и ректором университета Билкент.