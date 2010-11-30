Сразу 5 подземных толчков ощутили жители армянского курорта

30 ноября 2010

29 ноября в 19:51 по местному времени в 10 км от находящегося в юго-восточной части Армении курортного города Джермук произошло землетрясение магнитудой 1.8, сообщает МЧС. В 19:52, 19:58, 20:12, 20:22 и 20:45 там же были зарегистрированы толчки магнитудой 2.3, 1.4, 2.0, 2.4 и 1.4 соответственно.

В эпицентре землетрясения в 20:22 сила толчков составила 3 балла. Землетрясение ощутили жители Джермука и сел Гндеваз и Кечут. Жертв и разрушений нет.