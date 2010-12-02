Ученые обнаружили бессмертный организм

2 декабря 2010

Американские ученые обнаружили форму жизни, которая фактически является бессмертной и наверняка переживет человечество. Речь идет о бактерии, найденной специалистами аэрокосмического агентства США NASA на дне соленого озера в Йосемитском национальном парке Калифорнии.

Подробно об этом открытии ученые расскажут на пресс-конференции в четверг, 2 декабря, вечером. Однако уже известно то, что уникальный микроорганизм из озера может спокойно существовать в среде, богатой мышьяком, который для других живых существ является смертельным.

Найденная на дне озера в Калифорнии бактерия скорее всего пережила и мамонтов, и динозавров, и, возможно, переживет и человечество, дабы дать начало новой жизни. Отметим, что ранее таким организмам приписывали внеземное происхождение, хотя на самом деле они являются гостями не из космоса, а из прошлого.