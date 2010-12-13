В Москве не исключают новых стычек между болельщиками и кавказцами

13 декабря 2010

Администрация закрыла торговый центр "Охотный ряд" на Манежной площади в Москве в понедельник задолго до окончания работы, передает РИА Новости.

Администрация центра по громкой связи сообщила о закрытии магазинов и попросила посетителей покинуть "Охотный ряд".

Причиной закрытия центра, как объявили по громкой связи, стали технические причины.

В настоящее время на Манежную площадь, где находится торговый центр, стянуты бойцы ОМОНа из-за возможной стычки.

Ранее источник в правоохранительных органах столицы сообщил РИА Новости, что в милицию поступила оперативная информация, что "в 18.00 группа молодежи - болельщики одного из футбольных клубов - намерены встретиться с выходцами с Кавказа для выяснений отношений".



Ранее представитель ГУВД по Москве сообщил РИА Новости, что руководство московской милиции советует гражданам не участвовать в несанкционированных акциях в Москве.



Несколько тысяч молодых людей собрались 11 декабря на Манежной площади в Москве на несанкционированный митинг, чтобы почтить память погибшего фаната ФК "Спартак" Егора Свиридова. В ходе акции начались беспорядки - толпа прорвала кордон милиции, были избиты несколько выходцев с Кавказа. Как считают в правоохранительных органах, беспорядки спровоцировали националисты, вышедшие на несанкционированную акцию вместе с футбольными болельщиками.