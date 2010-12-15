Азербайджан и Турция отказываются от визового режима

15 декабря 2010

В январе в Баку ожидается визит премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которого будет подписано соглашение об отмене визы между Азербайджаном и Турцией, сообщает 1news.az со ссылкой на газету «Акшам».

По сообщению издания, Эрдоган приедет в Баку с большой правительственной делегацией в состав которой войдут, главы МИД, обороны, торговли, промышленности, сельского хозяйства, экологии и лесного хозяйства. Ожидается, что в ходе визита будет подписано более 20 межгосударственных соглашений.