В московских беспорядках виновата оппозиция – Кадыров

15 декабря 2010

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил оппозицию в массовых беспорядках на Манежной площади 11 декабря. Об этом сообщает Kasparov.ru со ссылкой на сайт правительства Чечни.



В частности, Кадыров заявил, что "почву для такого социального взрыва подготовила безответственная оппозиция".



"Касьяновым и немцовым пора успокоиться. Мы помним время, когда реальная власть находилась в их руках, и мы знаем, как они ею распорядились. Они подыгрывают силам, цель которых — ослабление России. Это не конструктивная, здоровая оппозиция, заботящаяся о благе народа и будущем Отечества, а стремление любой ценой вызвать хаос в стране, добиться массовых беспорядков, роста протестных настроений в обществе", — сказал Кадыров.



Он также заявил, что чеченцы не будут участвовать в каких-либо массовых акциях, в том числе в акции у ТЦ "Европейский", на которую агитируют прийти в Интернете.



Он утверждает, что "гуляющая в Сети фальшивка, якобы подписанная представителями кавказских народов, является плодом фантазии провокаторов, которые ранее вывели толпы погромщиков на Манежную площадь".

