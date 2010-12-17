«Жаманак». Главный телохранитель Сержа Саргсяна не даст уволить чиновника, избившего подчиненного

17 декабря 2010

Министр юстиции Геворг Даниелян был уволен, так как не наказал начальника Службы принудительного исполнения судебных актов Миграна Погосяна, избившего подчиненного. Сам Погосян продолжает оставаться на своей должности, сообщает газета.

Согласно нашим источникам, президент Армении намерен уволить начальника СПИСА в ближайшие дни, но пока не решен вопрос о том, кто займет его место. В то же время окружение Миграна Петросяна передает его слова в кругу друзей о том, что он неприкасаемый, так как за его спиной стоит начальник службы безопасности президента Сержа Саргсяна Вачик Казарян, с которым он в деловых отношениях. Более того, он заявил, что в свое время много помогал Сержу Саргсяну набирать голоса избирателей в округе Канакер-Зейтун, так что уволить его будет не так уж и легко.