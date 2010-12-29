Армянская оппозиция подвела итоги года: следующий будет эффективнее

29 декабря 2010

29 декабря состоялось последнее в этом году заседание политсовета Армянского национального конгресса с участием первого президента Армении, лидера АНК Левона Тер-Петросяна.

На этот раз, с позволения лидера Конгресса, на заседании присутствовали и журналисты. В ходе заседания была обобщена деятельность АНК в уходящем году.

«Нас часто пытаются обвинить в пассивности, в том, что мы заморозили ситуацию, но я бы хотел представить деятельность АНК в нескольких фактах, которые, по-моему, сводят к нулю эти мнения», - сказал координатор Конгресса Левон Зурабян.

Зурабян коснулся также массовых мероприятий, организованных в 2010 году.

«Митинги с участием 15-40 тысяч человек мы провели 1 марта, 7 апреля, 17 сентября, 15 и 19 октября, 9 ноября. Кроме того, провели 2 многотысячных шествия - 16 марта и 10 декабря. Мы не ограничились и этим. Если помните, год мы начали митингом 8 января, который был организован в связи с предвыборной кампанией Никола Пашиняна (политзаключенный, главный редактор газеты «Айкакан жаманак». Участвовал в дополнительных выборах в парламент – ред.). Мы провели 7 митингов в разных городах Армении.

Не знаю, действовала ли так активно в этом году какая-либо другая политическая сила Армении, которая смогла бы мобилизовать такое количество людей», - сказал координатор АНК.

Зурабян также напомнил, что 3 митинга Конгресса были проведены «в конкретные дни, когда в Армении проходили серьезные международные форумы».

«Стоит отметить, что это пересечение наших митингов и форумов международных структур имело очень серьезный эффект. Мы сумели внести в повестку международной дипломатии вопросы попирания свобод, и сегодня международное сообщество ставит эти вопросы перед властями Армении в очень серьезной и резкой форме. Думаю, что это серьезнейшее достижение», - сказал Зурабян.

Еще одним достижением координатор АНК посчитал то, что «в конце концов все те переговоры, которые мы ведем еще с 2008 года, о создании теневого государства, можно считать отныне действительностью, так как, если вы помните, в феврале этого года мы впервые представили вниманию общественности социально-экономическую программу «100 шагов», которая ознаменовала очень важный переход в движении».

По словам Зурабяна, на данный момент Конгресс заканчивает работы по созданию программ в области науки, образования и культуры. Подводя итоги года, координатор АНК отметил, что 2010 год можно считать годом становления, укрепления Конгресса и гражданского общества в целом.

Представитель оппозиции также отметил, что в результате власти уступили всенародному движению и международным давлениям, и тем не менее, начали выпускать политзаключенных на свободу. Говоря об остальных 9 политзаключенных, Зурабян пожелал им силы и храбрости.

«Самое главное делают они, и я считаю, что они гордятся тем, что они сегодня в авангарде этой войны. Я уверен , что в следующем году мы добьемся свободы для всех. Думаю, в 2011-ом мы будет действовать более сплоченно, решительно, более активно, и результаты будут больше», - заключил Левон Зурабян.

После выступления Зурабяна всех присутствующих поздравил первый президент Армении Левон Тер-Петросян.