Экс-кандидатам в президенты Белоруссии грозит до 15 лет тюрьмы

30 декабря 2010

Семи бывшим кандидатам в президенты Белоруссии предъявлено обвинение в организации действий, которые привели к массовым беспорядкам 19 декабря. Напомним, тогда милиция жестко подавила многотысячную акцию протеста против фальсификаций итогов выборов, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко.

Как передает «Хартия'97», обвинение предъявлено Андрею Санникову, Владимиру Некляеву, Николаю Статкевичу, Виталию Рымашевскому, Алексею Михалевичу (им определен срок нахождения под стражей - 2 месяца), а также Григорию Костусеву и Дмитрию Уссу. Последние остаются под подпиской о невыезде.

Экс-кандидатов обвиняют по статье «массовые беспорядки», что может грозить лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет за организацию. Участие в беспорядках наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Всего по делу о массовых беспорядках в Минске проходят более 25 человек, около 20 из которых находятся в СИЗО КГБ.

Кроме того, как передают белорусские СМИ, бывший кандидат в президенты, известный поэт Владимир Некляев накануне перенес гипертонический криз. Состояние его здоровья неудовлетворительное, у него заторможена речь.