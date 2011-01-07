На зимней сессии ПАСЕ может состояться встреча азербайджанских и армянских парламентариев

7 января 2011

«Представители армянской и азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы еще на прошлых встречах пришли к согласию продолжить консультации по карабахскому вопросу и думаю, что и на предстоящей зимней сессии этой структуры возможна подобная встреча»,- сообщил 1news.az депутат Милли Меджлиса, член азербайджанской делегации в ПАСЕ Сабир Гаджиев.

По его словам, подобные обсуждения сами по себе означают, что проблема Нагорного Карабаха обсуждается в СЕ на самом высоком уровне.