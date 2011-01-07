Ученые выяснили, где лучше умирать

7 января 2011

Австралия признана не только одним из лучших мест в мире для жизни, но и для смерти. Об этом свидетельствуют данные лондонского научно-исследовательского центра Economist Intelligence Unit, передает MIGnews.com.

Речь, в частности, идет о надлежащем уходе за пожилыми и смертельно больными людьми.

Уступив лишь Великобритании, Австралия оставила далеко позади другие развитые страны мира. Занять второе место ей позволили наличие постоянной государственной поддержки, широко развитая сеть хосписов и налаженная паллиативная помощь. В ходе исследования также были затронуты такие темы, как обучение специалистов по уходу за тяжелобольными и безнадежными пациентами и доступ к обезболивающим медикаментам.

В первую "десятку" стран с достойным уровнем медицинского обслуживания для пожилых и умирающих вошли Новая Зеландия, Ирландия, Германия, США и Канада. Благополучные Дания и Финляндия заняли лишь 22-е и 28-е места соответственно. В конце списке оказались Португалия, Южная Корея и Россия. Замыкает рейтинг Индия (40-е место).