Эрдоган решил провести в Эрзруме зимнюю Олимпиаду

7 января 2011

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна намерена подать заявку на проведение зимней Олимпиады. В качестве столицы зимних Олимпийских игр предполагает выступить Эрзрум. Об этом Эрдоган заявил в ходе визита в этот город.

По словам премьер-министра, правительство страны уже готово выделить 500 млн турецких лир ($323 млн) для улучшения инфраструктуры в Эрзруме.

На данный момент пока не ясно, на Олимпиаду какого года Турция собирается подать заявку. Зимние Олимпийские игры 2014 года пройдут в Сочи, а за проведение Олимпиады 2018 соревнуются Франция, Германия и Южная Корея. Так что Турция сможет претендовать на право принять у себя зимние Олимпийские игры не ранее 2022 года.