2026 г. 3 июня, среда
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Футболисты сборной Армении провели первую тренировку в «Кубани»

Футболисты сборной Армении и ереванского «Пюника» Геворг Казарян и Карлен Мкртчян вчера в турецком Белеке провели первую тренировку на сборах в составе краснодарской «Кубани», которая в новом сезоне будет играть в российской премьер-лиге. Армянские футболисты находятся в «Кубани» на просмотре.


Краснодарская команда прилетела в Белек 10-го января и расположилась в пятизвездочном отеле «Калиста». Как сообщает официальный сайт «Кубани»,  в заключительной части первой была проведена двухсторонняя игра, которая завершилась вничью 1:1.


Сегодня  «Кубань» проведет еще две тренировки – утреннюю в 11:00 по местному времени (13:00 по ереванскому) и вечернюю в 17:00.

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