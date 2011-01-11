Футболисты сборной Армении провели первую тренировку в «Кубани»

11 января 2011

Футболисты сборной Армении и ереванского «Пюника» Геворг Казарян и Карлен Мкртчян вчера в турецком Белеке провели первую тренировку на сборах в составе краснодарской «Кубани», которая в новом сезоне будет играть в российской премьер-лиге. Армянские футболисты находятся в «Кубани» на просмотре.

Краснодарская команда прилетела в Белек 10-го января и расположилась в пятизвездочном отеле «Калиста». Как сообщает официальный сайт «Кубани», в заключительной части первой была проведена двухсторонняя игра, которая завершилась вничью 1:1.

Сегодня «Кубань» проведет еще две тренировки – утреннюю в 11:00 по местному времени (13:00 по ереванскому) и вечернюю в 17:00.