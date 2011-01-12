«ЧИ». Новые «оппозиционные» газеты властей будут бороться со своими

12 января 2011

Утверждающийся в статусе армянского «медиа-магната» Микаэл Минасян, зять Сержа Саргсяна Мишик, решил, что «приближенные» противники Сержа Саргсяна опасны почти как оппозиция, пишет газета.

Он планирует открыть две новые газеты. Одна из них должна во всю бороться с коалиционными коллегами Сержа Саргсяна, не позволяя, чтобы амбиции партий «Оринац еркир», «Процветающая Армения» и даже «родной» «Республиканской» пожирали их изнутри, а мишенью №1 должен стать спикер армянского парламента Овик Абрамян.

Планируется придать этим газетам «оппозиционную окраску», однако как бы они ни назывались, ни для кого не секрет, что «Твоя газета» и «Не знаю, чья газета» на самом деле - «Газеты Мишика».