Дурак готов спасти «армяно-турецкую дружбу»
Мэр города Каршиака на западе Турции Чеват Дурак предложил городским властям Карса перенести памятник армяно-турецкой дружбе, который должен быть снесен. Дурак готов взять на себя расходы перевозки и установки скульптуры «Памятник гуманизма». Об этом сообщает Milliyet.
По словам Дурака, памятник будет установлен в пригороде Каршиака Зубайде Хани. «Турция не должна иметь славу страны, разрушающей памятники», - отметил мэр Каршиаки.
Чеват Дурак является членом оппозиционной Республиканской Народной партии. Мэрия Карса одобрила предложение Дурака.
Напомним, что недавно премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Карс назвал памятник «некрасивым» и распорядился снести его. Турецкие аналитики отмечают, что на самом деле причина кроется в предстоящих выборах, га которых Эрдоган стремится вновь перетянуть на свою сторону националистически настроенный электорат.