2026 г. 3 июня, среда
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Дурак готов спасти «армяно-турецкую дружбу»

Мэр города Каршиака на западе Турции Чеват Дурак предложил городским властям Карса перенести памятник армяно-турецкой дружбе, который должен быть снесен. Дурак готов взять на себя расходы перевозки и установки скульптуры «Памятник гуманизма». Об этом сообщает Milliyet.

По словам Дурака, памятник будет установлен в пригороде Каршиака Зубайде Хани. «Турция не должна иметь славу страны, разрушающей памятники», - отметил мэр Каршиаки.

Чеват Дурак является членом оппозиционной Республиканской Народной партии. Мэрия Карса одобрила предложение Дурака.


Напомним, что недавно премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Карс назвал памятник «некрасивым» и распорядился снести его. Турецкие аналитики отмечают, что на самом деле причина кроется в предстоящих выборах, га которых Эрдоган стремится вновь перетянуть на свою сторону националистически настроенный электорат.

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