Дурак готов спасти «армяно-турецкую дружбу»

Мэр города Каршиака на западе Турции Чеват Дурак предложил городским властям Карса перенести памятник армяно-турецкой дружбе, который должен быть снесен. Дурак готов взять на себя расходы перевозки и установки скульптуры «Памятник гуманизма». Об этом сообщает Milliyet.

По словам Дурака, памятник будет установлен в пригороде Каршиака Зубайде Хани. «Турция не должна иметь славу страны, разрушающей памятники», - отметил мэр Каршиаки.

Чеват Дурак является членом оппозиционной Республиканской Народной партии. Мэрия Карса одобрила предложение Дурака.