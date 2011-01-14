«Я не сумасшедшая, как Саакашвили». Экс-спикер грузинкого парламента не хочет вражды с Россией

14 января 2011

Экс-председатель грузинского парламента, лидер оппозиционного "Демократического движения "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе заявила, что только с участием России может решиться вопрос восстановления территориальной целостности ее страны.

По ее словам, нынешние грузинские власти "не имеют шансов" на улучшение отношений с Москвой и решения важнейших для Тбилиси вопросов.

Нино Бурджанадзе в прямом эфире тбилисской радиостанции "Палитра" заявила, что в случае прихода к власти она "не будет враждебной к России, Европе или США". "Я не сумасшедшая, как Саакашвили, я смогу и буду защищать интересы Грузии", - сказала она.