2026 г. 3 июня, среда
Epress

«Я не сумасшедшая, как Саакашвили». Экс-спикер грузинкого парламента не хочет вражды с Россией

Экс-председатель грузинского парламента, лидер оппозиционного "Демократического движения "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе заявила, что только с участием России может решиться вопрос восстановления территориальной целостности ее страны.


По ее словам, нынешние грузинские власти "не имеют шансов" на улучшение отношений с Москвой и решения важнейших для Тбилиси вопросов.


Нино Бурджанадзе в прямом эфире тбилисской радиостанции "Палитра" заявила, что в случае прихода к власти она "не будет враждебной к России, Европе или США". "Я не сумасшедшая, как Саакашвили, я смогу и буду защищать интересы Грузии", - сказала она.

Армения
«Жаманак». «Газпром» инвестирует $2 млрд ради ереванских «братанов»
Предыдущая

«Жаманак». «Газпром» инвестирует $2 млрд ради ереванских «братанов»

Дурак готов спасти «армяно-турецкую дружбу»
Следующая

Дурак готов спасти «армяно-турецкую дружбу»