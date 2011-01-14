Лукашенко трудоустроил президента на заводе
Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев стал директором военного завода в Белоруссии, сообщает NEWS-ASIA. На эту должность Бакиева назначил белорусский лидер Александр Лукашенко.
На какое предприятие трудоустроен экс-глава Киргизии, не уточняется. На сайте президента Белоруссии указа о назначении Бакиева не опубликовано.
По информации радио «Азаттык», информация о назначении Бакиева не соответствует действительности. Как сообщили радиостанции в «комитете по защите бывшего главы государства», в настоящее время он безработный.
Бакиев бежал из Киргизии во время государственного переворота в апреле 2010 года. Лукашенко заступился за экс-президента и обеспечил ему убежище. В Киргизии на Бакиева заведены уголовные дела. Интерпол отказался его разыскивать.