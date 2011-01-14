2026 г. 3 июня, среда
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Лукашенко трудоустроил президента на заводе

Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев стал директором военного завода в Белоруссии, сообщает NEWS-ASIA. На эту должность Бакиева назначил белорусский лидер Александр Лукашенко.


На какое предприятие трудоустроен экс-глава Киргизии, не уточняется. На сайте президента Белоруссии указа о назначении Бакиева не опубликовано.


По информации радио «Азаттык», информация о назначении Бакиева не соответствует действительности. Как сообщили радиостанции в «комитете по защите бывшего главы государства», в настоящее время он безработный.


Бакиев бежал из Киргизии во время государственного переворота в апреле 2010 года. Лукашенко заступился за экс-президента и обеспечил ему убежище. В Киргизии на Бакиева заведены уголовные дела. Интерпол отказался его  разыскивать.

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