Лукашенко трудоустроил президента на заводе

Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев стал директором военного завода в Белоруссии, сообщает NEWS-ASIA. На эту должность Бакиева назначил белорусский лидер Александр Лукашенко.



На какое предприятие трудоустроен экс-глава Киргизии, не уточняется. На сайте президента Белоруссии указа о назначении Бакиева не опубликовано.



По информации радио «Азаттык», информация о назначении Бакиева не соответствует действительности. Как сообщили радиостанции в «комитете по защите бывшего главы государства», в настоящее время он безработный.