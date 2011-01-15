2026 г. 3 июня, среда
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В этом году Россия должна заняться Карабахом, «которым разрушили СССР»

В течение 2011 года Россия должна предпринять усилия для решения  карабахского конфликта, чтобы укрепить свои позиции в южнокавказском регионе. Об этом «Новости-Азербайджан» заявил политолог Мубариз Ахмедоглу.


«В первую очередь Россия должна заняться решением карабахского конфликта, так как в свое время США и другие международные силы, используя карабахскую проблему, разрушили СССР», - подчеркнул политолог.


Если Россия в этом году не предпримет серьезных шагов для решения существующих в Кавказском регионе конфликтов, то, по мнению Ахмедоглу, в ближайшее время «другие международные силы или государства, пользуясь бездействием  Москвы,  постараются взять инициативу в свои руки и обвинят Россию в бездействии».


Эксперт считает, что решение карабахского конфликта  выгодно самой России. «Дело в том, что после решения карабахского конфликта можно оздоровить ситуацию и на Северном Кавказе», - резюмировал Ахмедоглу.

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