В этом году Россия должна заняться Карабахом, «которым разрушили СССР»

15 января 2011

В течение 2011 года Россия должна предпринять усилия для решения карабахского конфликта, чтобы укрепить свои позиции в южнокавказском регионе. Об этом «Новости-Азербайджан» заявил политолог Мубариз Ахмедоглу.

«В первую очередь Россия должна заняться решением карабахского конфликта, так как в свое время США и другие международные силы, используя карабахскую проблему, разрушили СССР», - подчеркнул политолог.

Если Россия в этом году не предпримет серьезных шагов для решения существующих в Кавказском регионе конфликтов, то, по мнению Ахмедоглу, в ближайшее время «другие международные силы или государства, пользуясь бездействием Москвы, постараются взять инициативу в свои руки и обвинят Россию в бездействии».

Эксперт считает, что решение карабахского конфликта выгодно самой России. «Дело в том, что после решения карабахского конфликта можно оздоровить ситуацию и на Северном Кавказе», - резюмировал Ахмедоглу.