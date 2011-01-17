В знак дружбы Саакашвили совершит первый в этом году визит в Армению

17 января 2011

22 января президент Грузии Михаил Саакашвили посетит с двухдневным официальным визитом Армению.

Как заявила сегодня заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе на еженедельном брифинге в МИД, «важно, что первый свой визит в 2011 году президент осуществит в Армению, так как это подчеркивает дружеские отношения двух стран».

По ее же словам, в состав грузинской делегации войдет и глава МИД Григол Вашадзе, который встретится со своим армянским коллегой, передает «Грузия Online».

Что касается вопросов, рассмотрение которых планируется на встречах, Каландадзе отметила перспективы углубления отношений между двумя сторонами, в том числе в экономической и политической сферах.

«Надеемся, что визит будет успешным», - заявила Каландадзе.