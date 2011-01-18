«ЧИ». Премьер-министр НКР в центре скандала

18 января 2011

В Нагорном Карабахе в конце прошлой недели возник спор между премьер-министром Нагорно-Карабахской Республики Ара Арутюняном и бывшим вице-спикером карабахского парламента, депутатом НС НКР, зампреда партии Арутюняна «Свободная Родина» Рудиком Хьюснунцем, пишет газета.

Причина спора однопартийцев пока неизвестна, однако, по слухам, дело дошло до того, что стороны пустили в ход ножи. Кстати, отметим, что Хьюснунц достиг пика своей политической карьеры именно при содействии того же Арутюняна.

Более того, в мае прошлого года, в ходе состоявшихся в НКР парламентских выборов, Хьюснунц стал депутатом от партии именно благодаря усилиям Арутюняна. Это в том случае, когда было множество проблем в связи с личностью Хьюснунца, которого общество, мягко говоря, не принимало.