Власти Армении навязывают Совету Европы мифы об освобождении политзаключенных

18 января 2011

Около полусотни бывших и амнистированных политзаключенных Армении во вторник во время акции протеста Комитета политзаключенных и репрессированных Армении организовали шествие от центрального офиса Армянского национального конгресса (АНК) по направлению к площади Республики.

Бывший политзаключенный Давит Матевосян в беседе с журналистами отметил, что он рассматривает находящегося с визитом в Ереване Томаса Хаммарберга не только как главного комиссара Совета Европы по правам человека, но и как представителя Европейских демократических институтов.

«С одной стороны, нашей свободой мы обязаны ему, но с другой – уже полтора года, как мы на свободе, а наши друзья до сих пор находятся в тюрьмах, и течение этих полутора лет не только демократические иституты, в лице ПАСЕ с его резолюциями, но и сам Хаммарберг, казалось бы, не справились с этой задачей. Эта акция направлена на то, чтобы он понял это и передал в соответствующие инстанции», - заявил бывший политзаключенный. По его словам, визит комиссара Совета Европы не повлияет на освобождение политзаключенных, так как если бы их собирались освободить, то сделали бы это до приезда Хаммарберга.

«Что касается правящего в Армении режима, они продержать политзаключенных как можно дольше. Они попытаются навязать Хаммарбергу легенду о том, что единственным правовым вариантом освобождения является условно-досрочное. Поэтому, в качестве примера, они освободили некоторых политзаключенных, и теперь скармливают представителям международных структур», - добавил Давид Матевосян.

С журналистами поговорил также бывший политзаключенный, руководитель штаба АНК в Гюмри Ашот Закарян. Он также не связывает никаких надежд с Хаммарбергом и европейскими чиновниками.

«Раньше выступления и доклады по поводу событий 1 марта (разгон мирной демонстрации, в ходе чего были убиты 10 человек) и политзаключенных Хаммарберга были намного уравновешенее. Я считаю, что даже если после этого визита он сделает более серьезное и уравновешенное заявление или доклад, все равно, в действительности я ничего не жду», - отметил Закарян.

Он подчеркнул, что они сами должны решать свои вопросы.

«Сами власти последние три года и с нашей, и с международной общественностью попросту торгуются, грубо говоря, базарят, в результате чего большую часть политзаключенных уже освободили. Сегодня наши 9 друзей еще в тюрьмах. Однако мы все оказались на свободе во многом благодаря Всенародному движению», - заключил бывший политзаключенный.