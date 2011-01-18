Чаплин предложил ввести дресс-код для россиян

18 января 2011

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин предложил придумать «общероссийский дресс-код», который регулировал бы нормы внешнего вида мужчин и женщин в общественных местах за исключением «стрип-баров и публичных домов». Об этом представитель РПЦ заявил в открытом письме, опубликованном 18 января, как сообщает «Интерфакс».

«Думаю, доживем мы и до тех времен, когда из приличного места неприлично одетую особу или того самого типа в трениках будут выводить», - написал Чаплин, не уточнив, впрочем, как именно должны будут быть одеты россияне в соответствии с дресс-кодом.

В конце декабря 2010 в российских СМИ появились высказывания протоиерея Чаплина о том, что мини-юбки провоцируют изнасилования. Впоследствии Чаплин сказал, что развязно себя ведущая и откровенно одетая женщина не права «вне зависимости от того, изнасиловали ее или нет». «Если женщина одета в офис как проститутка, то другие женщины должны иметь право ей об этом сказать», - добавил протоиерей.

Слова Чаплина наряду с некоторыми другими высказываниями представителей РПЦ вызвали в обществе неоднозначную реакцию. Так, в интернете появилась онлайн-петиция, обращенная к главе РПЦ патриарху Кириллу, где указывалось, что внешний вид россиян является частным делом. Патриарха попросили добиться от представителей церкви извинений за «недопустимые в современном обществе заявления» и не допускать впредь пропаганды дискриминации женщин.