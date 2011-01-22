У Саргсяна и Саакашвили есть более важные темы, чем кулинария

«В азербайджанской, армянской, грузинской кухне существуют одни и те же блюда с маленькими различиями в ингредиентах и разными названиями. Поднимать скандала на этой основе ни Саакашвили, ни Саргсян не будут. Это дело не стоит выеденного яйца. И без этой проблемы у Армении и Грузии складываются весьма непростые отношения», - пояснил он.

По мнению эксперта, куда больше внимания на армяно-грузинских переговорах будет уделено вопросу энергетики и транзита ресурсов. Комментируя заявление грузинского премьер-министра Ники Гилаури о том, что его страна поставляет электроэнергию в Армению, Захаров заявил: «У Армении существует своя атомная станция, которая дает достаточно электроэнергии, которую Армения экспортирует сама. Так что, в Ереване по этому вопросу мало волнуются, кто там что сказал в Грузии. Другое дело, что через территорию Грузии в Армению идет трубопровод из России, через который поставляется газ. И сейчас идут разговоры о его продаже, в том числе и с Азербайджаном».

По его словам, в Армении по понятным причинам опасаются продажи грузинского участка трубопровода Азербайджану, и этот вопрос, несомненно, будет подниматься на переговорах Саакашвили и Саргсяна.

«Если трубопровод окажется выкуплен азербайджанской стороной, они просто начнут выламывать Еревану руки. К примеру, устроят на каком-нибудь участке ремонтные работы. А даже простой поставок газа на неделю - это катастрофа. Именно поэтому, вопрос поставок газа через территорию Грузии столь важен для Армении», - подчеркнул Владимир Захаров.