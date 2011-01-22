2026 г. 3 июня, среда
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Саакашвили едет подтверждать дружбу с Арменией

Президент Грузии Михаил Саакашвили прибудет сегодня с двухдневным официальными визитом в Армению.
Саакашвили проведет в Армении ряд встреч на высоком уровне.


В состав делегации Грузии также входит глава МИД Грузии Григол Вашадзе, который встретится со своим армянским коллегой.


"Важно, что Михаил Саакашвили совершит свой первый официальный визит в этом году именно в Армению, что с нашей стороны является подтверждением того, что настроены в отношении этого государства чрезвычайно дружественно.


В ходе визита будут рассматриваться вопросы как двухсторонних отношений, так и сотрудничества в рамках международных организаций и что самое главное, вопросы, связанные с экономическими и торговыми отношениями, что на данном этапе очень важны для нас. Мы надеемся, что визит будет успешным", - заявила ранее заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе.

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