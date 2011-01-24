Кабаева рассказала о "сыне Путина"

Известная гимнастка и депутат Госдумы Алина Кабаева в интервью русскому изданию журнала Vogue рассказала о том, кем ей приходится мальчик, которого все считают ее сыном. Ранее некоторые таблоиды писали, что Кабаева родила ребенка от премьер-министра Владимира Путина. Победительница Олимпийских игр в Афинах и двукратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике поведала, что на самом деле это ее маленький племянник Арсений.
Кабаева появилась на обложке январского выпуска Vogue в сексуальном коротком платье золотого цвета от Balmain. В интервью журналу 27-летняя гимнастка отвергла слухи о том, что она якобы родила сына, пишет американская газета The New York Post. В интервью Кабаева также намекнула на собственные политические амбиции, отметив, что во многих странах уже есть президенты женского пола. Как считает гимнастка, Россия также уже готова к этому.
По словам источника издания, российская элита считает, что интервью Vogue было дано Кабаевой для того, чтобы еще раз окончательно развеять слухи о ее связи с Путиным, так как в 2012 году готовится триумфальное возвращение премьера в президентское кресло, пишет Newsru.com.