Кабаева рассказала о "сыне Путина"

По словам источника издания, российская элита считает, что интервью Vogue было дано Кабаевой для того, чтобы еще раз окончательно развеять слухи о ее связи с Путиным, так как в 2012 году готовится триумфальное возвращение премьера в президентское кресло, пишет Newsru.com.