Террорист-смертник, 7 кг тротила, по меньшей мере 31 погибший

24 января 2011

В результате взрыва в московском аэропорту «Домодедово» погиб, по меньшей мере, 31 человек, еще порядка 130 пострадали, сообщили «Интерфаксу» в Минздравразвития РФ.

Сегодня, 24 января, сообщается, что, по предварительным данным, взрывное устройство в аэропорту «Домодедово» мог привести в действие террорист-смертник, используя взвычатку эквивалентную 7 кг тротила. В розыск объявлены трое мужчин, которые являются жителями столичного региона.

20 человек, пострадавших во время взрыва, находятся в крайне тяжелом состоянии. 10 - в состоянии средней тяжести.

Приняты дополнительные меры безопасности, в том числе по предотвращению повторных терактов. «В аэропорту приняты дополнительные меры безопасности, в частности, включены глушилки, которые блокируют радиосигнал сотовых телефонов», - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что это сделано для того, чтобы возможные сообщники террориста-смертника не организовали новый взрыв.

На официальном сайте «Домодедово» сообщается, что задерживаются рейсы из Армении, Китая, Германии, Турции и Вьетнама. Самолет, следовавший из Еревана в «Домодедово», вылетел с 50-минутным опозданием в 17:55 и пока находится в воздухе.

Сообщается также, что взрыв в произошел в общей зоне, возле кафе «Азия», рядом с залом международных прилетов, а не в зоне таможенного контроля, как передавалось ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Самолеты, следовавшие в «Домодедово», принимает аэропорт «Шереметьево».