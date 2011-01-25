«ЧИ». Армянский католикос отбирает землю у инвалида

25 января 2011

С марта 2010 года в Суде первой инстанции Армавирской области Армении марза рассматривается весьма примечательное дело: Католикос всех армян Гарегин Второй против гражданина Армении Нвера Ованисяна.

Дело в том, что Нвер является инвалидом первой степени. На войне в Карабахе он потерял руку и ногу, и власти Армении, учитывая его заслуги, в 2000 году выделили ему небольшой участок земли в центральном парке города Эчмиадзин, на котором ветеран построил небольшое кафе, которое успешно проработало 10 лет.

В 2000 году земельный участок в 1020 кв.м был передан во владение Ованисяна сроком на 80 лет, однако в 2005 году Правительство Армении приняло решение полностью передать территорию центрального парка во владение церкви. В 2009 году Католикос предложил Ованисяну заключить договор на один год, однако, тот не согласился.

После долгих переговоров стороны сумели договорится на сроке в 50 лет, однако потом Гарегин II передумал и решил просто отобрать землю, естественно, конституционным способом – в суде.

1 февраля судья первой инстанции Армавирского марза объявит о своем решении. Ованисян трижды встречался с Католикосом, но безрезультатно. Гарегин заявил, что намерен реализовать свои планы на этой территории, а в 2005 году Правительство Армении передало ему парк с условием, что он «очистит его от чужаков».