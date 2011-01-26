«ЧИ». Армянский депутат задолжал более миллиона долларов

26 января 2011

Во вчерашнем номере «Чороррд инкишханутюн» была опубликована статья о благотворительной деятельности депутата НС от правящей Республиканской партии Тиграна Арзаканцяна.

В статье мы сообщали, что владелец винных заводов Аштарака и Арташата, который основал винодельни также в Марселе, Лионе и Сочи, задолжал своим работникам около 450 млн драмов ($1 млн 235 тыс.).

Накануне мы получили множество звонков в редакцию от жителей сел Армавирского и Араратского марзов. Некоторые из них пояснили, что не являются работники Арзаканцяна и всего лишь продали депутату виноград, за который тот пока не заплатил и копейки.