«ЧИ». Армянский депутат задолжал более миллиона долларов
Во вчерашнем номере «Чороррд инкишханутюн» была опубликована статья о благотворительной деятельности депутата НС от правящей Республиканской партии Тиграна Арзаканцяна.
В статье мы сообщали, что владелец винных заводов Аштарака и Арташата, который основал винодельни также в Марселе, Лионе и Сочи, задолжал своим работникам около 450 млн драмов ($1 млн 235 тыс.).
Накануне мы получили множество звонков в редакцию от жителей сел Армавирского и Араратского марзов. Некоторые из них пояснили, что не являются работники Арзаканцяна и всего лишь продали депутату виноград, за который тот пока не заплатил и копейки.
Звонившие отмечали, что депутат-республиканец задолжал 450 млн драмов именно крестьянам.
Один наш собеседник заявил, что Арзаканцян должен ему и крестьянам 10 млн драмов за виноград, и подчеркнул, что у них есть договор о том, что в течение 6 месяцев депутат должен погасить задолжность. На вопрос, когда истекает этот срок, нам ответили: «в конце марта и в начале апреля».