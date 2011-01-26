2026 г. 3 июня, среда
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«ЧИ». Армянский депутат задолжал более миллиона долларов

Во вчерашнем номере «Чороррд инкишханутюн» была опубликована статья о благотворительной деятельности депутата НС от правящей Республиканской партии Тиграна Арзаканцяна.


В статье мы сообщали, что владелец винных заводов Аштарака и Арташата, который основал винодельни также в Марселе, Лионе и Сочи, задолжал своим работникам около 450 млн драмов ($1 млн 235 тыс.).


Накануне мы получили множество звонков в редакцию от жителей сел Армавирского и Араратского марзов. Некоторые из них пояснили, что не являются работники Арзаканцяна и всего лишь продали депутату виноград, за который тот пока не заплатил и копейки.


Звонившие отмечали, что депутат-республиканец задолжал 450 млн драмов именно крестьянам.

Один наш собеседник заявил, что Арзаканцян должен ему и крестьянам 10 млн драмов за виноград, и подчеркнул, что у них есть договор о том, что в течение 6 месяцев депутат должен погасить задолжность. На вопрос, когда истекает этот срок, нам ответили: «в конце марта и в начале апреля».

Армения
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