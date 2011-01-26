Обама позавидовал дорогам в России, интернету в Корее и призвал к «перестройке»

26 января 2011

Президент США Барак Обама, выступая перед Конгрессом с традиционным посланием к нации «О положении дел в стране», призвал начать «перестройку» в США. «Завоевание будущего, - сказал он, - заключается в перестройке Америки». «Чтобы привлечь на наши берега новый бизнес, нам нужны самые быстрые и надежные способы передвижения людей, товаров и информации, начиная от высокоскоростного интернета до высокоскоростных железных дорог», - заявил он.

Обама также подтвердил намерение заморозить ежегодные государственные расходы сроком на следующие пять лет уже с 2011 года. По его словам, «это позволит сократить дефицит государственного бюджета на 400 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия и приведет к самому низкому уровню в экономике США со времен президентства Дуайта Эйзенхауэра», сообщает «Интерфакс».

Президент США также призвал совершенствовать транспортную инфраструктуру страны. «Наша инфраструктура была лучшей в мире, но лидерство ускользнуло от нас. В Южной Корее существует лучший доступ к интернету, чем в США, а страны Европы и Россия инвестируют в дороги и пути железнодорожные пути сообщения больше, чем мы. Китай строит новые аэропорты и скоростные поезда. Когда наши собственные инженеры оценивают инфраструктуру нашей страны, они ставят ей «двойку с плюсом», - сказал Обама.